- Un britanic a murit dupa ce a baut 22 de shot-uri in 90 de minute intr-un club de striptease dubios din Polonia, au anunțat autoritațile din aceasta țara, potrivit Metro. Victima, care a fost identificata doar ca fiind Mark C., in varsta de 36 de ani, se afla luna trecuta in Cracovia impreuna cu un…

- George Lupu (www.b1tv.ro) Marele scriitor turc Orhan Pamuk, laureat al Premiului Nobel pentru literatura, este invitat luni și marți in cadrul a doua intalniri culturale organizate de Universitatea de Vest din Timișoara, in cadrul programului cultural „Timișoara 2023 – Capitala Europeana a Culturii”.…

- Cu ocazia implinirii a 30 de ani de la aderarea Romaniei la Organizația Internaționala a Francofoniei (OIF), Institutul Cultural Roman de la Madrid, in colaborare cu Institutul Francez din Madrid, cu sprijinul Ambasadei Romaniei in Regatul Spaniei și al C

- Ion Oprișor, consilierului prezidential pentru Securitate Nationala, a fost prezent la cea de-a treia reuniune in format trilateral Romania-Polonia-Turcia pe probleme de securitate si aparare care s-a desfasurat la Varsovia, potrivit Administratiei Prezidentiale. Cea de-a treia ediție a reuniunii in…

- Cornel Rapa, 10 trofee in cariera de fotbalist, a jucat la Pogon Szczecin, acum la KS Cracovia, este foarte apreciat și cunoscut in Polonia, singurul conațional care a rezistat atat de mult acolo, a povestit pentru Libertatea ce apreciaza cel mai mult in țara de adopție.Conform statisticilor oficiale…

- Institutul Cultural Roman, in calitate de partener al Art Safari, anunța deschiderea expoziției care prezinta arta Supercontemporana a generației Z: „Young Blood 2.0. Ce este nou in arta?”.

- Teatrul de papuși din Veszprem iși prezinta marionetele uriașe la Timișoara in 19 februarie Asociația PROTESZT aduce la Timișoara o parada de marionete mari create in mod special pentru lansarea oficiala a Programului Cultural Veszprem-Balaton 2023. Parada și spectacolul nonverbal vor avea loc in 19…

- Automacarale, schele, garduri și ghivece in Piața Operei din Timișoara. Se contruiște un turn m,etalic cu mai multe etaje pentru deschiderea anului in care Timișoara este Capitala Europeana a Culturii. Organizatorii primit ca acolo va fi o gradina verticala, pe structura metalica, cu fix 1306 plante.…