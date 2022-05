Stiri pe aceeasi tema

- Muzeul Național al Bucovinei, in parteneriat cu Primaria municipiului Radauți și Muzeul de Etnografie „Samuil și Eugenia Ioneț" din Radauți organizeaza, in perioada 16 mai - 20 iunie 2022, la Galeria de Arta „Traian Postolache" din Radauți, expoziția itineranta intitulata ...

- Muzeul Național al Bucovinei, prin specialiștii de la Muzeul de Științele Naturii, in parteneriat cu Asociația de Utilitate Publica Vadon din Sfantu Gheorghe, județul Covasna, organizeaza, la sediul Muzeului Cinegetic al Ținutului Secuiesc, expoziția itineranta „Cuibușor de nebunii". ...

- Pina pe 3 iulie, Muzeul de Istorie din Suceava gazduiește o importanta expoziție dedicata implinirii a 565 de ani de la urcarea pe tron a voievodului Ștefan. Expoziția se intituleaza și este organizata de Muzeul Național al Bucovinei, Arhivele Naționale de la București, Suceava și Iași […] The post…

- Muzeul National al Bucovinei, Arhivele Nationale Bucuresti, Serviciul Judetean Iasi al Arhivelor Nationale, Serviciul Judetean Suceava al Arhivelor Nationale si Muzeul National de Istorie a Romaniei Bucuresti va invita sa admirati marturiile pastrate peste timp, a unor locuri, familii si lacase de cult,…

- In perioada 8 aprilie – 29 mai2022, in cadrul programului „Paștele in Bucovina”, Muzeul Național al Bucovinei, in colaborare cu Muzeul Municipiului București și Muzeul Județean Buzau, organizeaza expoziția Margareta Sterian. Simboluri și metamorfoze. Vernisajul va avea loc in data de 8 aprilie 2022,…

- Dupa lansarea unor programe dedicate adolescenților, Muzeul Național al Bucovinei, prin Serviciul Cetatea de Scaun, propune proiectul educațional Sa desenam patrimoniul!, care se va desfașura in perioada aprilie – septembrie 2022. Proiectul se adreseaza, in special, copiilor cu varste intre 6 – 12 ani,…

- Sub genericul „Solidaritate”, luni, 14 martie, incepand cu ora 14.00, la Galeria de Arta „Traian Postolache” din Radauți va avea loc vernisajul unei expoziții umanitare. Expoziția este organizata de pictorul Ioan Bodnar. Lucrarile sunt deja expuse și pot fi admirate sau rezervate, avand afișat un preț…

- Muzeul Național al Bucovinei continuarealizarea de parteneriate cu instituțiile școlare locale,prin organizarea unor expoziții itinerante, cu scopul promovarii patrimoniului cultural local și național in randul elevilor și cadrelor didactice. Ca urmare a parteneriatului incheiat cu Școala Gimnaziala…