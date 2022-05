Expoziția itinerantă ”Maria Tănase – o legendă adevărată” a ajuns pe meleaguri maramureșene (VIDEO) In urma colaborarii dintre Muzeul Olteniei – Secția de Etnografie și Muzeul Județean de Etnografie și Arta Populara Maramureș, expoziția itineranta ”Maria Tanase – o legenda adevarata” a ajuns pe meleaguri maramureșene, fiind vernisata joi, 5 mai, de la ora 15.00, in Cladirea Pavilionara. ”Expoziția iși propune sa surprinda ipostaze din viata, preocuparile culturale, umane si sociale ale Mariei Tanase, ce transpar din piesele de port popular deținute in cadrul Colecției Maria Tanase, documente, fotografii, scrisori, tablouri și alte obiecte personale. In cadrul expoziției temporare vor putea fi… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Expoziția are la baza imagini realizate de fotografa Anca Cioltan in cadrul proiectului „Ethnology in the making“ – „Etnologie in curs de facere”. Ideea de pornire a fost aceea de a imortaliza, cu ajutorul lentilelor aparatului de fotografiat, aspecte mai puțin vazute ale procesului de cercetare etnografica…

- Nu este de mirare ca Jean de la Craiova este unul dintre cei mai apreciați și cautați cantareți de manele din Romania. Carismatic, sincer, vesel și cu un simț al umorului bine dezvoltat, artistul a caștigat, de-a lungul anilo, simpatia a milioane de melomani, motiv pentru care este extrem de solicitat…

- Conform prognozei meteo ANM pentru luni, 28 martie, cerul va fi senin și vantul va sufla slab. Afla de pe a1.ro cum va fi vremea azi in Romania și ce temperaturi se vor inregistra in București, Pitești, Cluj, Brașov, Arad, Timișoara, Oradea, Sibiu, Bacau, Galați, Craiova, Ploiești, Braila, Buzau.

- Autoritatile locale au inceput demersurile legale pentru ca Muzeul Olteniei sa capete statut de muzeu national. „Ne dorim ca valoarea patrimoniului deținut de Muzeul Olteniei din Craiova sa primeasca recunoaștere la nivel național, de aceea am inceput demersurile pentru schimbarea statutului instituției…

- Fabrica Ford din Craiova intra in portofoliul Ford Otosan, companie deținuta de Ford Motor Company și Koc Holding, proprietarul Arctic Gaești, ceea ce va aduce schimbari importante de strategie. Procesul de transfer al proprietații, condiționat de aprobarile autoritaților relevante, ar urma sa fie finalizat…

- Muzeul Judetean de Istorie si Arheologie Prahova așteapta publicul astazi, la ora 11.00, sa viziteze expozitia temporara „Nicolae Titulescu – personalitate marcanta a diplomatiei romanesti si europene”. Expozitia reprezinta un omagiu adresat marelui diplomat roman, in acest an implinindu-se 140 de ani…

- ”Anul trecut, Grupul Bancii Europene de Investitii a oferit 907 milioane de euro pentru noi investitii in Romania. Implicarea Grupului BEI pentru Romania a inclus finantarea constructiei a doua noi spitale regionale, modernizarea retelei nationale de electricitate pentru a valorifica energia regenerabila…

- Putin peste 35.000 de autoturisme au fost produse in Romania, in luna ianuarie a acestui an, in scadere cu aproape 8,5% fata de aceeasi perioada din 2021. “In luna ianuarie 2022 au fost produse, in Romania, 35.171 de autoturisme, in scadere cu 8,48% fata de aceeasi perioada a anului trecut. Dintre acestea,…