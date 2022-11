Expoziţia foto-documentară aniversară mâine la Palatul Braunstein Anul 2022 marcheaza 125 de ani de la nasterea lui Vespasian V. Pella si comemorarea a 70 de ani de la trecerea sa in nefiinta. Cu acest prilej, la Palatul Braunstein din Iasi va putea fi urmarita maine, incepand cu ora 17.00, expozitia foto-documentara „Vespasian V. Pella – 125 de ani de la nastere". Moderatorul evenimentului va fi Aurica Ichim, manager al Muzeului Municipal „Regina Maria" din Iasi. Vespasian V. Pella a fost unul dintre cei mai mari diplomati si juristi romani, unul dintre fondatorii Dreptului International Penal si al conceptului de Curte Penala Internationala. Printre cei care… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

