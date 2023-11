Expoziția documentară „Holocaustul romilor”, la Timișoara Institutul Intercultural Timișoara, in colaborare cu Facultatea de Sociologie și Psihologie a Universitații de Vest Timișoara, organizeaza expoziția documentara „Holocaustul romilor”, care face parte din proiectul „Invizibil/Vizibil – Deconstruirea stereotipurilor și depașirea marginalizarii comunitaților rome din Timișoara și din Europa”, componenta a programului Timișoara 2023 – Capitala Europeana a Culturii. Expoziția prezinta informații istorice, documente, […] Articolul Expoziția documentara „Holocaustul romilor”, la Timișoara a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

