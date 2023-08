Exporturile Rusiei prin porturile sale vestice au crescut uşor în august, în pofida angajamentului de reducere a acestora Incarcarile raman cu mult sub un varf de export al ultimilor patru ani, atins in mai, arata datele. Exporturile si tranzitul total de titei din porturile de vest ale Rusiei sunt inregistrate in august in jur de 7,7 milioane de tone (1,8 milioane bpd), comparativ cu 7,5 milioane de tone in iulie (1,77 milioane bpd), potrivit comerciantilor, datelor provizorii de transport maritim si calculelor Reuters. ”Exporturile din august au crescut (mai mult decat s-a planificat initial, deoarece au existat cateva (de) completari la program”, a spus unul dintre comercianti, citand incarcaturile de petrol adaugate… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Nava a fost avariata si doua remorchere au sosit la fata locului, a indicat agentia de presa rusa Tass, citand Centrul maritim de salvare. Potrivit sursei citate, nu s-a scurs petrol din nava avariata, care are 11 persoane la bord, scrie Agerpres .Potrivit Moscow Times , nava in cauza este chimistierul…

- Livrarile de petrol din Kazahstan via Rusia, din care majoritatea se indreapta spre un terminal de la Marea Neagra, continua in mod normal in pofida escaladarii tensiunilor dupa ruperea acordului referitor la exporturile de cereale ale Ucrainei via coridorul din Marea Neagra, a declarat marti ministrul…

- Ministerul rus al Apararii a declara joi ca a continuat cu ceea ce numeste "lovituri de represalii" impotriva Ucrainei si a lovit tinte in porturile Odesa si Mikolaiv (Nikolaev) de la Marea Neagra, in a treia noaptea de atacuri consecutive, la cateva zile dupa ce Moscova a renuntat la un acord menit…

- Kievul a afirmat miercuri, 19 iulie, ca Rusia a distrus 60.000 de tone de cereale destinate exportului in timpul atacurilor efectuate in cursul nopții in jurul portului Odesa de la Marea Neagra, informeaza AFP, potrivit The Moscow Times.Rusia a lansat rachete asupra regiunii sudice ucrainene Odesa doua…

- OPEC si marii producatori, inclusiv Rusia, cunoscuti impreuna ca OPEC+, au redus oferta incepand din noiembrie, pentru a sustine preturile. Moscova s-a angajat luna aceasta sa reduca exporturile cu 500.000 bpz in august, in timp ce Arabia Saudita si-a prelungit reducerile de 1 milion bpz. Intrucat Rusia…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski va sosi vineri, 7 iulie, la Istanbul, pentru o intalnire cu omologul turc Recep Tayyip Erdogan, pe fondul amenințarilor Rusiei de a nu reinnoi acordul privind transportul de cereale ucrainene pe Marea Neagra, relateaza Bloomberg , citat de BBC . Acordul privind…

- Kremlinul a declarat ca nu a luat o decizie finala in privința acordului pentru transportul cerealelor prin Marea Neagra, care expira pe 17 iulie. Purtatorul de cuvant. Dmitri Peskov, a afirmat ca mai este timp ca Occidentul sa indeplineasca acele puncte ale ințelegerii care privesc Rusia, scrie Rador.Moscova…

- Saptamana viitoare, Iranul se va alatura Organizatiei pentru Cooperare de la Shanghai (OCS), o alianta ce reuneste China si Rusia si din care mai fac parte patru foste republici sovietice din Asia Centrala, respectiv, Kazahstan, Tadjikistan, Uzbekistan si Kargazstan, a anuntat vineri ministrul rus de…