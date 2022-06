Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, s-a deplasat marti seara in Turcia, pentru negocieri in sensul de a facilita exporturile de cereale prin porturile din Marea Neagra, afirma surse citate de Agentia France-Presse si de cotidianul Le Soir. Serghei Lavrov se va intalni miercuri dimineata cu ministrul…

- Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, si Alfredo Durante Mangoni, ambasadorul Republicii Italia la Bucuresti, au discutat, vineri, la sediul Ministerului Finantelor, despre cooperarea bilaterala in domeniul economic, precum si despre perspectivele unor noi investitii italienesti in tara noastra. Italia…

- In prezent, Rusia se asteapta sa recolteze 130 de milioane de tone de cereale in 2022, inclusiv 87 de milioane de tone de grau, a declarat liderul rus Vladimir Putin in cadrul unei intalniri a oficialilor de rang inalt din domeniul economiei. Rusia a produs o recolta record de cereale de 133,5 milioane…

- In jur de 2,3 milioane de refugiati din Ucraina au solicitat pana acum protectie temporara in Uniunea Europeana, conform cifrelor preliminare comunicate miercuri de Agentia pentru Azil a Uniunii Europene (EUAA), cu sediul in Malta, transmite dpa. In procente, aceasta inseamna aproximativ 44% din totalul…

- In fiecare saptamana, circa 300.000 de refugiati ucraineni solicita protectie temporara in UE, Norvegia sau Elvetia.Acest statut garanteaza drepturi importante precum permis de munca, acces la asistenta medicala, cazare si prestatii sociale pe o perioada de 1-3 ani.Doar un numar mic de persoane - in…

- A inceput distributia iodurii de potasiu catre toate directiile de sanatate publica din tara și, pana la 28 martie, cele 30 de milioane de comprimate vor fi in depozitele acestora, a anunțat Compania ”Antibiotice” Iași. „Productia iodurii de potasiu de catre Antibiotice Iasi a inceput in data de 8 martie…

- Mai multi oameni politici din mai multe tari europene, inclusiv din România, au cerut într-o scrisoare deschisa ca presedintelui Ucrainei, Volodimir Zelenskiy, si poporului ucrainean sa le fie decernat Premiul Nobel pentru Pace, transmite vineri EFE cu referire la Nordnews.md. Semnatarii…