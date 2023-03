Stiri pe aceeasi tema

- Dupa un inceput lent de sezon, exporturile de cereale ale Rusiei au explodat in ultimele luni, in conditiile in care cumparatorii profita de pretul atractiv si oferta consistenta ruseasca, transmite Bloomberg. Livrarile de grau (principala cultura agricola a Rusiei) aproape s-au dublat in perioada ianuarie-februarie…

- Inmatricularile de mașini noi au crescut cu 37% in primele doua luni in țara, iar cele de mașini SH au scazut cu 1%, arata datele Poliției, citate de ACAROM. Raportul dintre mașinile noi și cele SH din import a fost de 1 la 2, in timp ce in unele luni din anii trecuți era și de 1 la 4. Inmatricularile…

- Kremlinul dorește sa demonstreze ca forțele sale pot recaștiga inițiativa dupa luni de retragere, facand presiuni asupra Kievului și a aliaților sai pentru a accepta un fel de armistițiu care sa permita Rusiei sa pastreze controlul asupra teritoriului pe care il ocupa acum, dupa cum au descris atmosfera…

- Exporturile de petrol ale Teheranului au fost limitatecdin 2018, cand fostul presedinte american Donald Trump, a retras SUA din acordul nuclear din 2015 si a reimpus sanctiuni menite sa reduca exporturile de petrol si veniturile asociate ale guvernului iranian. Livrarile im strainatate au crescut in…

- Exporturile de cereale si preparate pe baza de cereale, in primele noua luni ale anului trecut, au atins aproape 3,78 miliarde euro, in crestere cu 41,2% comparativ cu perioada similara din 2021, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). Varful a fost in martie, adica…

- Președintele Vladimir Putin a dat marți raspunsul mult așteptat privind plafonarea prețurilor in Occident, semnand un decret care interzice furnizarea de țiței și produse petroliere de la 1 februarie timp de cinci luni catre națiunile care impun acest plafon, scrie Reuters. G7, Uniunea Europeana și…

- Rusia este pregatita sa reia livrarile de gaze catre Europa prin gazoductul Yamal, a declarat duminica vicepremierul Alexandr Novak, afirmand ca piața europeana ramane „relevanta”. „Piața europeana ramane relevanta, deoarece deficitul de gaze persista, iar noi avem toate oportunitațile de a relua livrarile”,…

- Cotatia titeiului Brent a crescut cu 2,72 dolari, sau cu 3,4%, pana la 83,70 dolari pe baril, in timp ce pretul titeiului U.S. West Texas Intermediate (WTI) a urcat cu 2,28 dolari sau cu 2,9%, la 79,77 dolari pe baril. Rusia ar putea reduce productia de petrol cu 5% pana la 7% la inceputul lui 2023,…