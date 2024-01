Exporturi record prin Portul Constanța, în 2023. Aproape jumătate au venit din Ucraina Exporturile de cereale prin Portul Constanța au atins un nivel record, in 2023, datorita majorarii livrarilor de cereale provenite din Ucraina, care au ajuns sa reprezinte 40% din livrari. Majorarea exporturilor prin Portul Constanța a avut loc pe fondul proiectelor de imbunatatire a infrastructurii finantate de Uniunea Europeana. In 2023, portul Constanta a expediat o cantitate de 36 milioane de tone de cereale, in crestere cu 50% comparativ cu 2022. Cerealele din Ucraina au avut o pondere de aproximativ 40% din volumul total, ceea ce inseamna circa 14 milioane de tone de cereale, comparativ… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

