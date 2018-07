EXPOLOZIE într-un combinat chimic. Zeci de morţi şi răniţi O explozie intr-un combinat chimic a facut 19 morti si 12 raniti in sud-vestul Chinei, au anuntat vineri autoritatile locale.

Ranitii sunt in stare stabila la spital, potrivit comunicatului care nu precizeaza cauza exploziei, dar mentioneaza ca o ancheta este in curs de desfasurare.



Incendiul care a izbucnit dupa explozia din combinatul societatii Hengda a fost stins vineri dimineata.

China a fost scena mai multor accidente industriale in ultimii ani, potrivit Agerpres. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

