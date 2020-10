Stiri pe aceeasi tema

- Expoziția Toamnei iși așteapta de astazi, 16 octombrie, ora 11.00 și pana duminica, 18 octombrie, ora 18.00, la Centrul Regional de Afaceri al CCIA Timiș vizitatorii. Publicul va fi intampinat cu bunatați pentru toate gusturile și buzunarele, indeajuns pentru a umple sacoșele și camarile. Producatori,…

- Cea de-a saptea editie a conferintei Bucharest Model NATO, eveniment organizat doar in Romania, la care participa anual sute de elevi de liceu din tara si din strainatate, va avea loc anul acesta in perioada 16-19 octombrie, doar online, din cauza restrictiilor aplicate in vederea prevenirii raspandirii…

- In perioada 21 - 25 octombrie 2020, Centrul Regional de Afaceri al CCIA Timiș va gazdui ediția de toamna a Salonului Industriei Ușoare, manifestare expoziționala tradiționala organizata de Camera de Comerț, Industrie și ... The post Salonul Industriei Ușoare, la ediția de toamna appeared first on Renasterea…

- Acest sfarsit de saptamana aduce la Timisoara Festivalul Micilor. Evenimentul are loc la Centrul Regional de Afaceri. Compania Nora Carmangerie și Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș și-au propus sa celebreze printr-un eveniment in stil specific romanesc, tradiționalii mici. De la jarul…

- Centrul Regional de Afaceri al CCIA Timiș de pe bulevardul Eroilor de la Tisa, in parteneriat cu Instituția Prefectului, gazduiește marți, 29 septembrie, cu incepere de la ora 11,30, un eveniment organizat pentru a marca Ziua Internaționala a Risipei Alimentare. Evenimentul se dorește a fi unul de informare…

- Huawei Technologies, furnizor de top la nivel global in domeniul soluțiilor de tehnologie pentru informații și comunicații, menține ferm angajamentul sau fața de sistemul educațional din Romania, sprijinind studenții romani prin dezvoltarea și continuarea unor proiecte educaționale și stagii de practica,…