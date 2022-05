Exploziv. Tudor Chirilă: „Poate ar fi momentul să vorbim despre stigmatizarea studentelor care refuză să se dezbrace complet” Actrița Viorica Voda a marturisit pe scena premiilor Gopo, marti seara, ca a fost hartuita sexual in teatru si in cinematografie dupa rolul din „Filantropica” si a avut nevoie de ani de terapie. Unii dintre colegii ei de breasla au reactionat, printre ei numarandu-se și Tudor Chirila. Prin urmare, Tudor Chirila este de parere ca acesta este un bun moment pentru a se discuta despre hartuirea si abuzurile la care sunt supuse studentele de la actorie in facultate. „Poate ca e un moment bun sa vorbim despre facultatile de teatru in care profesorii de actorie fac avansuri studentelor sau in care profesori… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Google News a fost blocat in Rusia. Rușii acuza compania americana ca promoveaza informații false in ceea ce privește invazia din Ucraina. „Accesul la serviciul Google News este restricționat in Rusia pentru a nu oferi acces la materiale ce conțin informații false spre operațiunea speciala din Ucraina”,…

- Problema arderilor ilegale de deșeuri ramane nerezolvata deoarece „avem structuri de crima organizata cu tentacule adanc intinse catre instituțiile statului”, spune Octavian Berceanu , fost șef al Garzii Naționale de Mediu. Berceanu spus pe B1 TVca a solicitat Ministerului Mediului, condus de Tanczos…