- Liderul partidului istoric crestin libanez Kataeb (opozitie), Samy Gemayel, si-a anuntat sambata demisia din legislativ, impreuna cu alti doi deputati ai formatiunii, in urma tragediei de la Beirut, pledand pentru construirea unui "nou Liban", informeaza AFP.

- Custodele Coroanei Romane, Margareta, a trimis o scrisoare presedintelui Republicii Libaneze, Michel Aoun, in care si-a exprimat "profunda parere de rau si tristetea pentru teribila explozie de la Beirut"."In numele Casei Regale a Romaniei, Custodele Coroanei a exprimat profunda parere de…

- Presa libaneza a relatat totodata ca vineri va sosi din Irak si o cantitate de grau, tot sub forma de ajutor, deoarece explozia a produs un deficit de grau in capitala din Liban, potrivit guvernatorului. Intre timp, echipele de salvare au scos miercuri corpuri de sub daramaturile cladirilor prabusite…

- Libanul este in doliu dupa explozia uriasa care a avut loc in cursul zilei de marți. Cel putin 78 de persoane au murit ieri, iar alte 4000 au fost ranite, relateaza BBC. Presedintele a declarat stare de urgenta pentru doua saptamani, in timp ce va urma o perioada de trei zile de doliu national, incepand…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, se va deplasa joi in Liban, pentru a discuta cu toti liderii politici, in contextul exploziei soldate cu cel putin 100 de morti si peste 4.000 de raniti, anunța MEDIAFAX."Presedintele Emmanuel Macron se va deplasa joi in Liban pentru a se intalni cu toti…

- Un politician libanez, secretarul general al partidului Kataeb, a murit in urma ranilor survenite dupa explozia masiva care a zguduit marți seara orașul Beirut, scrie CNN. Nazar Najarian se afla in biroul sau cand a avut loc explozia. El a fost ranit sever in urma deflagrației, iar ulterior a murit…