- O explozie, urmata de incendiu, a avut loc sambata la o sura din satul Presaca, comuna Pauca, judetul Sibiu din cauza unei butelii, informeaza ISU Sibiu.Astfel, utilizarea necorespunzatoare a buteliilor instalatiilor de gaze lichefiate poate provoca incendii sau deflagratii ce se pot solda cu mari pagube…

- O explozie urmata de incendiu s-a produs duminica la o casa si anexele acesteia din Darmanesti, Piscani, judetul Arges, a informat Inspectoratul Judetean pentru Situatii de Urgenta. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- O explozie s-a produs, in aceasta seara, intr-un bloc din Lugoj, cauza fiind o butelie de gaz folosita pentru gatit. Explozia nu a fost urmata de incendiu, o femeie fiind ranita, avand arsuri de gradul II pe aproape 10% din suprafata corpului. In aceasta seara, la ora 19.46, in urma unui apel primit…

- O explozie urmata de un incendiu s-a produs joi, in jurul orei 9, pe strada Arhip Nicolae din Ploiesti, la etajul 1 al unui bloc. Potrivit ISU Prahova, proprietarul a sarit de la geam pentru a se salva din calea flacarilor, insa a suferit leziuni si a fost preluat de ehipajul medical sosit…

- Politia nigeriana il cauta pe proprietarul rafinariei ilegale de petrol unde explozia a ucis cel putin 100 de persoane, potrivit autoritatilor.Din primele date, zeci de persoane lucrau la rafinaria din statul Imo, in sudul Nigeriei, cand s-a produs explozia urmata de un incendiu urias.Bilantul mortilor…

- O explozie urmata de incendiu s-a produs, in noaptea de miercuri spre joi, in interiorul unui apartament aflat intr-un bloc din Targoviste, iar un barbat de 57 de ani a fost ranit, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Dambovita.

- Un apel la 112 a anunțat o explozie urmata de incendiu la fabrica de amidon din Medgidia, acum aproximativ o ora. La fața locului s-au deplasat in cel mai scurt timp patru autospeciale de stingere cu apa si spuma. Iata de la ce ar fi pornit totul!

- Un barbat in varsta de 66 de ani și o femeie de 52 de ani au ajuns la spital dupa o explozie urmata de incendiu produsa in locuința lor. Pompierii militari au primit un apel de urgența cu privire la acest caz marți, in jurul orei 12.00. S-a anunțat o explozie urmata de incendiu la o locuința din ...