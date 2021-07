Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a izbucnit miercuri seara in principalul portul din Dubai, a anuntat pe Twitter directia de comunicare a emiratului, dupa o explozie violenta care s-a auzit in tot orasul, informeaza AFP și Agerpres.ro. "S-a raportat un incendiu care a izbucnit intr-un container aflat pe o nava…

- O deflagratie puternica care a avut loc in Marea Caspica a fost pusa pe seama unui "vulcan noroios". Explozia, urmata de incendiu, s-a produs in apropierea zacamintelor de petrol care apartin Azerbaidjanului.

- Neluțu Varga, patronul echipei CFR Cluj, aduce investitori arabi in Ardeal. Suma uriasa. Ar fi vorba despre 20 milioane euro, iar o parte din aceasta ar urma sa ajunga la campioana Romaniei. La aceasta situatie s-a ajuns dupa ce Neluțu Varga a fost prezentat unui grup de investitori din Dubai de un…

- In urma deflagrației, cel puțin 16 persoane au fost ranite grav și au fost transportate la spital. Printre victime se numara și un copil. De flacari au fost cuprinși și doi pompieri, care au venit sa stinga incendiul. Potrivit martorilor oculari, flacarile au izbucnit in timpul alimentarii unui automobil,…

- Statele Unite si Iranul s-au acuzat reciproc, marti, de incidentul militar care a avut loc in Stramtoarea Hormuz in contextul negocierilor pe tema relansarii Acordului nuclear iranian, informeaza agentia Associated Press. Departamentul american al Apararii a acuzat Gardienii Revolutiei din…