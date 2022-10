Explozie și incendiu la Spitalul Județean din Târgu Jiu Un angajat al Spitalului Județean din Targu Jiu a intrat intr-o incapere a unitații medicale, a aprins un bec și imediat s-a produs o explozie, urmata de un incendiu. O explozie care a avut loc intr-o anexa a Spitalului Județean de Urgența Targu Jiu a provocat arsuri unui angajat al unitații medicale, anunța spitalul. Sambata seara, in jurul orei 19:00, un instalator, angajat al unitații medicale, la intrarea intr-o anexa din spatele spitalului, a aprins becul, imediat avand loc o explozie neurmata de incendiu. Angajatul a suferit arsuri de gradul 2 și 3 pe fața și maini. A mers singur la UPU,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al Spitalului, Mihale Ticleanu, a declarat ca, in jurul orei 19.00, la Spitalul Județean de Urgența Targu Jiu, cladirea de pe strada Tudor Vladimirescu, a avut loc un accident de munca.Un instalator, angajat al unitații medicale, la intrarea intr-o anexa din spatele spitalului,…

- O explozie care a avut loc intr-o anexa a Spitalului Județean de Urgența Targu Jiu a provocat arsuri unui angajat al unitații medicale, anunța spitalul. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Un muncitor a fost ranit in urma unei explozii produsa la Spitalul Județean de Urgența Targu Jiu. In aceasta seara, in jurul orei 19:00, la Spitalul Județean de Urgența Targu Jiu, in cladirea de pe strada Tudor Vladimirescu, a avut loc un accident de munca. Un instalator, angajat al unitații medicale,…

- RESITA – O noua tranșa de echipamente medicale de ultima generație a ajuns la cea mai mare unitate sanitara din Caraș-Severin. Acestea vor fi folosite pentru dotarea Unitații de Primiri Urgențe, prin proiectul „Extinderea/dotarea infrastructurii UPU din cadrul Spitalului Județean de Urgența Reșița”,…

- O familie din Gorj va primi despagubiri de 200.000 de euro pentru un caz de malpraxis care a avut loc in urma cu 9 ani la Secția Ginecologie, din cadrul Spitalului Județean de Urgența din Targu Jiu. Curtea de Apel din Craiova a respins recursul formulat la hotararea unei instanțe din Targu Jiu care…

- Spitalul Județean de Urgența din Targu Jiu cumpara echipamente medicale de ultima generație și mese de operație. Contractul de achiziție are o valoare de peste 2,5 milioane de lei și este imparțit in 15 loturi. Echipamentele trebuie sa fie furnizate incepand cu aceasta toamna. Noutatea o va reprezenta…

- Un angajat al Complexului Energetic Oltenia a fost ranit duminica dupa ce a cazut in cap de la 6 metri, la Cariera Jilț Nord. Barbatul, de 37 de ani, a fost transportat la Spitalul Județean de Urgența Targu Jiu și ulterior la Spitalul Județean de Urgența din Craiova. „In data de 18.09.2022 electricianul…

- Spitalul Județean de Urgența din Targu Jiu inlocuiește toate instalațiile de oxigen și de alarmare la incendiu. Acolo unde nu exista astfel de echipamente vor fi montate altele noi. Consiliul Județean Gorj a alocat fondurile necesare pentru achiziția la jumatatea lunii viitoare a serviciilor de proiectare,…