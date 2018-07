EXPLOZIE puternică în Manchester, soldată cu victimă şi pagube materiale Barbatul avea in masina lui cilindrul cu gaz propan care, nu se stie exact din ce motive, a explodat chiar in timp ce se afla in masina, in mers. Autoturismul lui - un BMW - a luat foc dupa explozia gazului propan, vineri dupa-amiaza, scrie presa britanica. Un elicopter-ambulanta a saosit la locul accidentului care s-a produs in parcare, la Tesco. Barbatul a fost ranit in aceasta explozie si a fost transportat la spital. El a primit tratament medical pentru arsurile care i-au afectat fata si o mana, informeaza express.co.uk. Flacarile s-au extins si la doua vehicule… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

