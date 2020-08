Stiri pe aceeasi tema

- O persoana a decedat si alta a ajuns la spital cu rani grave, duminica, dupa ce autoturismul in care se aflau a intrat intr-un copac, pe raza localitatii Boroaia, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Suceava, Alin Galeata. El a precizat ca masina implicata in…

- Avem 603 cazuri pozitive de COVID-19 in Bistrița-Nasaud. In ultimele 24 de ore 10 bistrițeni au fost infectați cu coronavirus, iar nici o persoana nu a fost declarata vindecata și externata. S-au inregistrat și doua decese. La nivel național, in același interval de timp, au fost inregistrate 614 de…

- O autospeciala apartinand Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Iasi a fost implicata, astazi dimineata, intr-un accident rutier, in urma caruia o persoana a fost ranita. Potrivit ISU, autospeciala de pompieri a lovit violent o masina marca Dacia Logan in timp ce se deplasa la o interventie si…

- In dimineața zilei de 14 iunie, angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgența au fost alertați sa intervina la o operațiune de salvare. Potrivit IGSU, o explozie a avut loc intr-un garaj de pe strada L. Deleanu 34, din municipiul Chișinau. Apelul la 112 a fost inregistrat la ora 11:25.…

- O explozie a avut loc, joi dimineața, intr-un bloc de locuințe din Brașov, in urma careia o persoana a suferit arsuri de gardul I pe fața și pe maini, anunța Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov potrivit...

- Accident rutier pe strada Poporului O persoana ranita, neincarcerataCadrele medicalii si pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" Constanta au intervenit duminica seara la un accident rutier produs pe raza municipiului Constanta.Din primele informatii, ar fi vorba de…

- Una din cele doua angajate ale Fabricii de Arme din Cugir care au suferit arsuri, vineri, in urma unei explozii, urmate de un incendiu, produse in zona tunelului de incercari, va fi transportata cu un elicopter SMURD la un spital din Bucuresti potrivit Agerpres. Potrivit purtatorului de cuvant al…