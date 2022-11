Explozie la o casă din Siret soldată doar cu pagube materiale O explozie a avut loc sambata seara la o casa din orașul Siret ca urmare a unei acumulari de gaze nearse la centrala termica. Suflul exploziei a distrus geamuri și uși ale casei, bunuri din interior, precum și pereții. De asemenea, a fost afectat și exteriorul casei pe o suprafața de circa 20 metri ... Citeste articolul mai departe pe monitorulsv.ro…

