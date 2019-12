Explozie la o benzinărie din Galați. Mai multe mașini au fost aruncate în aer O explozie s-a produs, luni dimineața, intr-o fosta benzinariedin Galați. Deflagrația a aruncat in aer mai multe mașini aflate in apropiere. Din primele informații, explozia s-a produs dupa ce unul dintrerezervoarele fostei beniznarii nu a fost curațat cum trebuie și inauntru s-auacumulat gaze.Patru mașini aflate in apropiere au fost aruncate in aer desuflul exploziei. ”Explozia s-a produs la o statie peco dezafectata. Bazinelede combustibil ramase in subteran probabil se efectuau lucrari de taiere metal,ceva, in urma unei acumulari de gaz, de la acele rezervoare din subteran,probabil, s-a produs… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

