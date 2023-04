Explozie la discursul premierului Japoniei, Fumio Kishida

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Japoniei se afla in orașul Wakayama din sudul țarii, unde ținea un discurs, cand a avut loc o explozie. Cu toate acestea, oficialul a fost evacuat in siguranța, in timp ce un barbat a fost arestat.Potrivit martorilor oculari, in timpul evenimentului o persoana a aruncat un obiect, pe care…

- Premierul japonez Fumio Kishida a fost evacuat sambata dintr-un loc in care susținea un discurs in aer liber, dupa ce s-a auzit un „sunet asemanator unei explozii”. Agenția locala de știri Kyodo news, citata de CNN, a relatat ca un barbat a fost arestat, anunța Mediafax.Scenele dramatice au avut…

- Premierul japonez Fumio Kishida a fost evacuat dupa ce s-a auzit o explozie urmata de o degajare de fum in timp ce tinea un discurs in departamentul Wakayama (vestul tarii), au raportat sambata media locale, scrie AFP.

- Premierul japonez Fumio Kishida a fost evacuat dupa ce s-a auzit o explozie urmata de o degajare de fum in timp ce tinea un discurs in departamentul Wakayama (vestul tarii), au raportat sambata media locale, scrie AFP.

- Premierul japonez Fumio Kishida a fost evacuat dupa ce s-a auzit o explozie, informeaza Agerpres.Explozia a fost urmata de o degajare de fum in timp ce tinea un discurs in departamentul Wakayama (vestul tarii), au raportat sambata media locale, scrie AFP, citat de Agerpres. Fii la curent cu…

- In timpul vizitei sale-surpriza in Ucraina, premierul japonez Fumio Kishida a vizitat orașul Bucha din regiunea Kiev, devenit un simbol al brutalitații ocupanților ruși, relateaza Reuters. Kishida a depus o coroana de flori in fața bisericii Sfantul Andrei din Bucha. apoi a onorat memoria victimelor…

- Premierul Japoniei, Fumio Kishida, a declarat ca tara asiatica este pe punctul de a nu mai putea functiona ca societate din cauza ratei foarte scazute a natalitatii, adaugand ca va dubla bugetul destinat programelor menite sa incurajeze japonezii sa faca copii.

- Premierul japonez Fumio Kishida ia in considerare posibilitatea de a vizita Ucraina luna viitoare și de a purta discuții cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, a relatat ziarul Yomiuri, citand surse guvernamentale japoneze. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…