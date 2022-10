Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie la o mina de carbune din orasul port la Marea Neagra, Amasra din Turcia. O galerie s-a prabusit in urma unei explozii provocate de un transformator din interiorul minei. Un prim bilanț arata ca cel puțin doi oameni au murit.

- Un accident grav a avut loc, duminica, in Turcia, in regiunea Bursa, fiind soldat cu cinci morti si 36 de raniti, relateaza haberler.com, preluat de News.ro. Potrivit sursei citate, un autocar care transporta turisti veniti de la Tavsanli (Kutakya), a iesit in decor brusc in Mudanya, la ora locala 08.30,…

- Sambata tragica pe soselele din Turcia: cel putin 34 de persoane au murit si alte aproape 60 au fost ranite in doua accidente rutiere care au avut loc la cateva ore distanta in sud-estul tarii, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Un britanic a murit și șase persoane au fost ranite dupa ce un iaht s-a lovit de stanci in largul coastelor italiene, potrivit Sky News. The post Un britanic a murit, alte șase persoane au fost ranite grav dupa ce un iaht s-a lovit de stanci, in Italia first appeared on Money .