Stiri pe aceeasi tema

- Doua femei in varsta de 39 și 58 de ani, au ajuns la spital, dupa ce au fost injunghiate cu obiecte ascuțite, chiar in seara de Paști, 16 aprilie. Incidentele au fost inregistrate in raioanele Sangerei și Drochia, transmite TVN.md . Primul caz s-a produs in satul Biruința din raionul Sangerei, in jurul…

- In aceasta dimineața, 10 aprilie, in jurul orei 05.00, polițiștii au fost sesizați despre producerea unui accident rutier pe DN1 E60, in afara localitații Florești. Conform primelor cercetari a reieșit faptul ca o femeie in varsta de 55 de ani, care conducea autoturismul inspre municipiul Cluj-Napoca,…

- In aceasta dimineața, 10 aprilie, in jurul orei 05.00, polițiștii au fost sesizați despre producerea unui accident rutier pe DN1 E60, in afara localitații Florești. Conform primelor cercetari a reieșit faptul ca o femeie in varsta de 55 de ani, care conducea autoturismul inspre municipiul Cluj-Napoca,…

- Doua fetite au fost ranite și transportate la spital, sambata dupa-amiaza, dupa autoturismul in care se aflau s-a rasturnat, in apropiere de Ploiesti, informeaza News.ro. Accidentul a avut loc pe drumul national 1, la cativa kilometri de Ploiesti, in dreptul orasului Baicoi. Autoturismul in care cele…

- O explozie, neurmata de incendiu, s-a produs, luni dimineata, intr-un apartament din municipiul Suceava, proprietarul locuintei, in varsta de 86 de ani, fiind transportat la spital.O femeie a primit ingrjiri medicale dupa ce a suferit un atac de panica. Deflagratia s-ar fi produs in urma unei acumulari…

- Șoferul care sambata seara a lovit o femeie si o fetita de sase ani pe o trecere de pietoni din Ploiesti, in timp ce se afla sub influenta drogurilor, va fi cercetat sub control judiciar. Cele doua sunt in spital, cu fracturi si alte leziuni, informeaza News.ro. Soferul, de 24 de ani, care sambata seara…

- Un accident grav s-a produs, sambata seara, pe Șoseaua Nordului, din municipiului Ploiești. O femeie și fetița au ajuns de urgența la spital, dupa ce au fost spulberate de o mașina pe trecerea de pietoni. Se pare ca femeia de 40 de ani ținea de mana fetița de 6 ani, cand a avut loc accidentul. In urma…

- O femeie din județul Brașov a nascut in ambulanța, imediat dupa ce paramedicii au inceput drumul cu ea spre spital. Pentru cei trei a fost prima naștere la care au asistat. ”Avem o fetița!” – i-a spus unul dintre ei medicului care a ajuns in cele din urma la naștere.