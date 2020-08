Stiri pe aceeasi tema

- Imagini cu deflagrația au aparut pe rețelele de socializare. Pagubele provocate au fost semnificative. Incidentul a avut loc cu cateva zile inainte de verdictul unui tribunal ONU. Mai multe victime intr-o explozie de proporții Capitala libaneza, Beirut a fost zguduita de doua explozii puternice. Pe…

