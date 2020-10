Stiri pe aceeasi tema

- Directia de Sanatate Publica Iasi informeaza cu privire la aparitia a patru focare Covid-19 in Judetul Iasi, astfel: 1. SOCIETATE COMERCIALA DIN IASI - 23 salariati. Masuri: Pacientii au fost evaluati de un medic infectionist si izolati la domiciliu. S-a efectuat dezinfectia in sectie cu firma autorizata.…

- Un focar de COVID-19 a fost raportat la Serviciul de Medicina Legala (SML) Braila, dupa ce cinci angajati, intre care si seful serviciului, dr. Gina Ilie, au fost confirmati cu noul tip de coronavirus, potrivit informatiilor confirmate de Directia de Sanatate Publica Braila, potrivit Agerpres.Cei…

- DSP Iasi a anuntat noi cazuri de infectari cu Sars Cov 2 la Spitalul Clinic de Urgente Profesor Nicolae Oblu. Este vorba despre 4 pacienti, dintre care unul a si decedat in sectia ATI. Un alt pacient a dost transferat in judetul Neamt, iar ceilalti doi sunt supravegheati in zona Covid a spitalului.…

- Un nou focar de Covid-19 a fost declarat de Direcția de Sanatate Publica in județul Suceava. Purtatorul de cuvant al DSP Suceava, Gabriela Bancila, a declarat, vineri, ca la Registrul Auto Roman-reprezentanța Suceava, dintr-un efectiv de 29 de angajați sunt pozitivi 12. Este pozitiv inclusiv șeful ...

- Un nou focar de infecție cu noul coronavirus a fost declarat, joi dupa-amiaza, de Direcția de Sanatate Publica la o companie care activeaza in zona de sud a Portului Constanța, unde au fost confirmați cu...

- La un centru privat de ingrijire a persoanelor varstnice din Tulcea au fost descoperite 20 de cazuri de infectare cu coronavirus. Direcția de Sanatate Publica a inceput ancheta epidemiologica, potrivit unui comunicat al instituției. Potrivit sursei citate, pentru depistarea infectiei cu noul coronavirus…

- Anunțul a fost facut de catre Direcția de Sanatate Publica cu privire la focarul Covid-19 de la Centrul de Servicii Sociale „C.A. Rosetti” Iași. De asemenea au mai fost depistate focare și la dispensarul din Dacia unde au fost confirmați trei angajați ca fiind infectați cu SarsCov2, la Spitalul Sf.…

- Un numar de 34 de muncitori dintre cei 180 de angajati ai unei societati comerciale din judetul Prahova au fost diagnosticati cu COVID-19, toti cei infectati cu noul coronavirus, dar si colegii cu care acestia au intrat in contact, fiind izolati.„Conform informatiilor furnizate de Directia…