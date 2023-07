CSKA 1948 Sofia - FCSB. Golul lui Florinel Coman din minutul 28 a provocat o explozie de bucurie in randul galeriei roș-albaștrilor care a facut deplasarea in Bulgaria. Andrei Craițoiu și Vlad Nedelea, reporterii Gazetei Sporturilor, operatorul Iosif Popescu și fotoreporterul Cristi Preda sunt in Sofia (Bulgaria) de unde transmit cele mai noi informații despre meciurile din Conference League Intr-o atmosfera dezolanta la Sofia, unde doar 1. ...