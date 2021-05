Stiri pe aceeasi tema

- "Vom ramane la locul unei presupuse explozii de gaz (...) care a provocat prabusirea a doua case si a avariat puternic o a treia", a anuntat politia din Lancashire, chemata la fata locului la ora locala 02.40 (01.40 GMT)."Din nefericire, puteam acum confirma ca un copil a murit si alte patru persoane…

- Accident cumplit intr-o localitate din Neamț. Doi oameni au murit și trei au fost raniti dupa ce microbuzul in care se aflau a fost zdrobit de o grinda de delimitare a inaltimii acroșata de un tir. Poliția a declansat o ancheta.

- Cel putin 13 persoane si-au pierdut viata si alte 70 au fost ranite dupa ce un pod pe care circula un tren de metrou cu mai multe vagoane in Ciudad de Mexico s-a prabusit peste o artera rutiera in cursul serii de luni, informeaza Agerpres . Imagini difuzate de postul local Milenio TV arata cum podul,…

- O ambarcatiune supraaglomerata transportand foarte probabil imigranti ilegali a naufragiat duminica pe coastele Californiei, langa frontiera mexicana. 3 oameni au murit și alți 27 au fost raniti, potrivit autoritatilor locale, relateaza AFP, citata de Agerpres.

- „O explozie a zguduit zona de parcare a hotelului Serena", a declarat oficialul de politie Nasir Malik. Hotelul se afla in Quetta, capitala provinciei Baluchistan care a fost mult timp teatrul unei insurgente a nationalistilor locali. „Ofiterii nostri lucreaza pentru a stabili daca a fost o bomba si…

- Un accident grav a avut loc in Bacau cu puțin timp in urma, soldat cu trei morți și doua persoane ranite, aflate in stare grava. Tragedia s-a produs dupa impactul frontal dintre doua mașini, in localitatea Filipesti. In una din mașini se afla o singura persoana, iar in cealalta se aflau patru persoane,…

- Politia birmana a deschis focul impotriva unor manifestanti, duminica, atat in fosta capitala Yangon, cat si in alte orase din Myanmar, si a ucis cel putin 18 persaoane - in cea mai sangeroasa zi de la inceputul contestarii loviturii stat, denunta ONU, relateaza Reuters, relateaza News.ro. ”Toata…

- Tragedie fara margini joi seara, in județul Arad, pe sensul de circulație Timișoara-Arad, acolo unde doua autoturisme s-au ciocnit violent, rezultand moartea a doua persoane și ranirea a cinci. Imediat dupa impact, una dintre mașini a luat foc. La fața locului au intervenit salvatorii Imediat dupa accident,…