- Atac terorist produs in nordul Siriei, intr-un orasel aflat sub controlul insurgentilor sustinuti de Turcia. Sunt cel putin 11 morti si zeci de raniti dupa explozia unui camion-capcana. Explozia a fost provocata de o bomba instalata la bordul unui camion, intr-o zona aglomerata a oraselului…

- Cel putin 15 persoane au fost ucise, iar alte zeci au fost ranite in urma unui atac cu vehicul-capcana produs sambata in estul Afganistanului, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate afgane citate de agentia Reuters, relateaza Mediafax.Un camion-capcana a explodat in districtul Ghani…

- Oficiali din Afganistan anunța ca cel puțin 20 de oameni au fost uciși in urma unor atacuri aeriene ale forțelor proguvernamentale. Aceasta informație a fost data publicitații in contextul in care echipele de negociatori din partea talibanilor și a Guvernului afgan se intalnesc in capitala qatareza…

- Oficiali din Afganistan au comunicat ca cel putin zece persoane si-au pierdut viata, in urma unui atac cu bomba, in capitala Kabul. Explozia a lovit un convoi de vehicule, in care se afla prim-vicepresedintele Amrullah Saleh. Printre victime se numara bodyguarzi ai oficialului afgan. Amrullah Saleh…

- Explozia din Beirut s-a produs intr-o perioada "sensibila" in Liban, tara in care criza economica a reaprins conflicte mai vechi. De asemenea, tensiunile au escaladat in contextul in care vineri se va pronunta verdictul in dosarul uciderii fostului premier Rafik Hariri in 2005, scrie BBC. In…

- Militanti ai gruparii islamiste Boko Haram au ucis cel putin 16 oameni si au ranit alti sapte, intr-un atac cu grenada comis duminica la o tabara de refugiati din nordul Camerunului, a declarat un oficial local, citat de Reuters.Atacatorii au aruncat o grenada intr-un grup de oameni care dormeau…

Sapte persoane, intre care un deputat local, si-au pierdut viata vineri in statul american Alaska intr-o coliziune intre doua avioane usoare, au anuntat autoritatile citate sambata de dpa.