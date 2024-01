Stiri pe aceeasi tema

- Marți dimineața, la Judecatoria Mangalia a avut loc primul termen in dosarul in care Monica Macovei a fost trimisa in judecata, de procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Constanța, sub aspectul savarșirii infracțiunii de vatamare corporala din culpa. Ilie Constantin, motociclistul…

- 60 de persoane au fost ranite, sambata, in Toscana, in centrul Italiei, dupa ce podeaua unei sali dintr-o fosta manastire din secolul al XV-lea, acum folosita ca restaurant, s-a prabusit in timpul unei nunti. Zeci de invitati la nunta dansau cand podeaua unei camere de la primul etaj s-a prabusit, potrivit…

- Lacul Balaton, cunoscut sub numele de „Marea Ungariei”, a suferit o transformare captivanta, deoarece vanturile puternice au facut ca apele sale sa se reverse pe zonele de coasta, creand formațiuni de gheața incantatoare. Imagini uluitoare care surprind acest fenomen au fost impartașite pe pagina de…

- Premierul Marcel Ciolacu spune ca a discutat cu presedintele Klaus Iohannis despre functia de presedinte al Consiliului European și susține ca „este o sansa reala pentru Romania”, iar șeful statului ar putea prelua aceasta funcție in luna mai. Intrebat, joi, de jurnaliști, daca Iohannis are vreo șansa…

- The euro zone economy may have experienced a downturn at the end of last year and will probably continue to struggle, according to European Central Bank Vice President Luis de Guindos, according to Bloomberg. “Soft indicators point to an economic contraction in December too, confirming the possibility…

- Sute de pasageri au fost ținuți blocați intr-un avion timp de peste o ora pe Aeroportul Baneasa, fara nicio explicație din partea echipajului, dupa ce aeronava a aterizat acolo in loc sa ajunga la destinația sa inițiala, Aeroportul Otopeni. O aeronava a companiei Ryanair, care a decolat de la Treviso,…

- Doi pietoni, un barbat si mama acestuia, au murit, duminica dimineata, dupa ce au fost loviti de doua autoturisme. Primele verificari facute la locul accidentului arata ca autoturismul condus de un tanar a intrat pe contrasens, unde a lovit un pieton si o mașina parcata, iar masina parcata a fost proiectata…

- The contraction in euro zone business activity continued at the end of 2023 due to a persistent downturn in the dominant services industry, a survey showed on Thursday, indicating the bloc’s economy was in recession, according to Reuters. HCOB’s Composite Purchasing Managers’ Index (PMI), compiled by…