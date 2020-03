Senatorul Vergil Chitac, confirmat cu coronavirus, a oferit mai multe explicatii, in afara postarii de pe Facebook, in care a recunoscut ca a fost depistat pozitiv."Ma simt bine. Eu am ajuns luni seara acasa, cred ca marti au aparut simptomele. De fapt, de luni seara, cand am ajuns acasa. Eu am primit un mail luni dimineața, in care mi s-a spus ca in delegatia care a participat la NATO exista un parlamentar francez care, in momentul de fata, este infectat cu coronavirus", a declarat senatorul liberal pentru Antena 1.Apoi a continuat: "Nu am luat contact direct cu el, insa din 17 februarie, pana…