Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae Robu s-a aratat deranjat ca au existat voci care au spus ca jumatate din scaune au ramas neocupate la concertul organizat in Piata Libertatii, primul din tara in perioada pandemiei. Primarul Timisoarei a precizat ca el a plecat mai devreme de la evenimentul rock pentru a fi prezent online la…

- Primul concert de la Timișoara dupa ridicarea restricțiilor va avea loc sambata, 6 iunie, in Piața Libertații, unde va concerta trupa Cargo. Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, spune ca, potrivit regulilor, vor participa cel mult 500 de spectatori, care vor avea locuri pe scaune.

- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, vrea sa organizeze, saptamana viitoare, primul concert in pandemia de coronavirus. Edilul iși dorea sa aduca pe scena trei trupele originare din oraș - Cargo, Phoenix și Pro Musica -, insa doar prima a acceptat propunerea. Primaria Timișoara vrea sa organizeze, sambata…

- Un primar din SUA a cerut poliției dinsubordine sa treaca la amenzi și arestari pentru ca oamenii dinoraș nu respectau ordinul de sta in casa pe perioada pandemiei decoronavirus. Nu mica i-a fost insa mirarea cand șeful polițieil-a sunat, spunandu-i ca a gasit-o intr-un bar chiar pe soțialui, la ora…

- "Sa ne rugam pentru cei care in aceste vremuri de pandemie fac trafic de persoane si profita de cei nevoiasi. Ne rugam ca bunul Dumnezeu sa ajunga la inimile traficantilor si ale intermediarilor si sa le induplece", a spus papa Francisc in timpul slujbei matinale oficiate in capela resedintei sale din…

- Nick Kyrgios, numarul 40 ATP, se numara printre personalitatile din sportul mondial care au decis sa se implice în lupta contra noului coronavirus. Astfel, jucatorul de tenis din Australia s-a oferit voluntar sa duca mâncare celor vulnerabili în fata acestui virus.Sportivul de…

- Editia din acest an a concursului Eurovision, care a fost anulata, va fi inlocuita de o emisiune de televiziune alternativa ce isi propune sa uneasca Europa pe fondul pandemiei de coronavirus la data planificata initial pentru marea finala a celebrei competitii, relateaza miercuri DPA.

- Primarul municipiului Timisoara, Nicolae Robu, a lansat un apel catre timisoreni, sa se fereasca de cei care au revenit recent in tara si care in strainatate s-au ocupat cu furturi si inselaciuni.