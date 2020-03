Masura adoptata de guvern si prezentata de Florin Citu prevede posibilitatea debitorilor de a-si amana ratele bancare cu pana la 9 luni, iar dobanda aferenta se capitalizeaza la soldul existent si se reesaloneaza pe toata perioada de plata a creditului. Aceasta prevedere a fost intens criticata in mass media, considerandu-se ca, in acest fel, de fapt tot bancile ies in castig.

"Intr-o economie, nu exista nimic gratuit. Tot ceea ce platim noi astazi, vom plati prin taxe in viitor. Tot ceea ce pierd companiile astazi va fi taxat in alte costuri.

Nu exista nimic gratuit, nu se sterge…