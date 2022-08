Stiri pe aceeasi tema

- Persoanelor care sunt mai expuse riscului de infectare cu virusul Sars-Cov-2 li se recomanda a doua doza de rapel pentru intarirea imunitații, transmite Organizația Mondiala a Sanatații, (OMS) informeaza AFP. Joachim Hornbach, consilier principal al OMS, a declarat intr-o conferința de presa ca aceasta…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) recomanda ca persoanelor cu un risc ridicat de expunere la virusul SARS-CoV-2 sa li se ofere o a doua doza de rapel in scopul intaririi imunitatii.

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) recomanda ca persoanelor cu un risc ridicat de expunere la virusul SARS-CoV-2 sa li se ofere o a doua doza de rapel in scopul intaririi imunitatii, informeaza AFP. Comitetul de experti al OMS in materie de politica vaccinala (SAGE) a declarat ca dupa o prima vaccinare,…

- Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA) a anunțat miercuri ca este posibila aprobarea in toamna a unui vaccin contra COVID-19 produs de Pfizer/BioNTech care vizeaza subvariante ale tulpinii Omicron cu transmitere rapida, informeaza AFP. Este vorba despre subvariantele Omicron BA.4 si BA.5 care provoaca…

- Compania se asteapta pentru 2022 la venituri totale cuprinse in intervalul de 2 miliarde de dolari pana la 2,3 miliarde de dolari, in comparatie cu estimarea anterioara de 4 miliarde de dolari pana la 5 miliarde de dolari. Luna trecuta, vaccinul pentru Covid-19 al Novavax a fost autorizat pentru a fi…

- Agențiile de sanatate ale Uniunii Europene vor recomanda luni a doua doza rapel a vaccinului anti-COVID pentru toate persoanele de peste 60 de ani, pe fondul unei noi creșteri a numarului de infecții și spitalizari in Europa. „Astazi, ECDC și EMA vor recomanda un rapel suplimentar pentru a-i proteja…

- Agențiile de sanatate ale Uniunii Europene vor recomanda luni a doua doza rapel a vaccinului anti-COVID pentru toate persoanele de peste 60 de ani, pe fondul unei noi creșteri a numarului de infecții și spitalizari in Europa. „Astazi, ECDC și EMA vor recomanda un rapel suplimentar pentru a-i proteja…

- In Franța, autoritatea pentru sanatate (HAS) recomanda, din toamna, un nou rapel al vaccinului anti-Covid persoanelor cu risc major de a face forme grave de boala: in special cele cu varste peste 65 de ani și cele imunodeprimate. Potrivit HAS, circulația virusului este mai redusa, datorita unei imunitați…