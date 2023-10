Seful misiunii FMI pentru Romania a fost intrebat miercuri, intr-o conferinta de presa, daca, in conditiiile in care Guvernul ar da afara 300.000 de angajati din sistemul bugetar, anul viitor ar fi bani pentru cresteri de pensii si salarii. “Ce am spus a fost ca am observat ca exista posibilitatea imbunatatirii sistemului public si sustinem folosirea evaluarilor de cheltuieli ca sa fie observate locurile unde sunt risipite resursele si unde poate fi facut Guvernul sa functioneze mai bine. Platitorii de taxe trebuie sa primeasca o valoare mai mare pentru banii pe care ii dau statului. Acesta este…