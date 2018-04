Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul General al Politiei de Frontiera (IGPF) a informat, vineri, ca in minivacanta de 1 Mai va suplimenta personalul si va folosi la maxim infrastructura punctelor de trecere a frontierei, inclusiv prin crearea unor fluxuri suplimentare de control, in conditiile in care se estimeaza o crestere…

- Votantii sunt persoane care au domiciliul permanent în Ungaria si maghiari din afara granitelor acestei tari care au dubla cetatenie si care sunt asteptati duminica sa îsi exprime optiunea, prin vot prin corespondenta. "Deocamdata putem sa spunem ca totul merge în regula…

- Grupul MOL anunta planurile de a construi centrale electrice solare in trei dintre platformele sale industriale din Ungaria. Se estimeaza ca panourile solare vor fi construite pana la finalul anului 2018.

- La 27 ani de la infiintare, grupul de la Visegrad (V4) este mai puternic decat oricand. Creat pe 15 februarie 1991 de Polonia, Ungaria si Cehoslovacia (care se va imparti in doua state, Republica Ceha si Slovacia, in 1993), grupul isi are radacinile in secolul al XIV-lea cand, in 1335, regele Ungariei…

- Aproape 60 de milioane de persoane au tranzitat punctele de trecere a frontierelor romanesti, in 2017, in crestere cu 6 la suta fata de anul precedent, sea rata in bilantul Politiei de frontiera. La granita cu Bulgaria s-a inregistrat o crestere de 30 la suta a traficului, iar prin aeroporturi au intrat…

- Partidul Fidesz, care a castigat ultimele alegeri pentru ca si-a concentrat campania pe reducerea pretului la utilitati, este in prezent intr-o disputa pre-electorala cu grupul energetic german E.ON, care ofera gaze naturale la preturi mai mici decat compania de stat din Ungaria, transmite Bloomberg.