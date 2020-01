Stiri pe aceeasi tema

- "Kitul este de o inalta sensibilitate, este usor de folosit si de transportat si va fi vital pentru prevenirea si controlarea epidemiei", a asigurat Oficiul pentru Stiinta si Tehnologie al orasului Wuxi, citat de Xinhua. Dezvoltarea kitului este rezultatul colaborarii dintre un grup de…

- Bilantul celor care si-au pierdut viata din cauza infectiei cu coronavirusul din China a ajuns la 213. Sunt decese inregistrate doar in China, desi pana acum s-au semnalat aproximativ 100 de cazuri in aproape 20 de alte tari. Acest fenomen al raspandirii virusului a determinat Organizatia Mondiala a…

- Autoritațile chineze au anunțat ca 42 de persoane au murit în cursul zilei de joi din cauza noului coronavirus din China, astfel ca numarul total al deceselor se ridica acum la 213, informeaza Mediafax citând CNN. Dintre acestea, 204 au fost înregistrate în provincia Hubei,…

- Compania auto BMW a anuntat joi ca inchide trei dintre fabricile sale din orasul chinez Shenyang, din cauza epidemiei cu noul coronavirus, potrivit Agerpres.Vacanta de o saptamana cu prilejul Anului Nou chinezesc a fost extinsa cu inca o saptamana, pana in 9 februarie. Doar angajatii din Shenyang, de…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a anunțat joi ca epidemia declansata de noul tip de coronavirus aparut în China constituie acum o urgența de sanatate publica la nivel internațional, în condițiile în care maladia s-a extins în cel puțin 18 țari.Tedros Adhanom Ghebreyesus,…

- Site-ul este actualizat in mod regulat, cu ajutorul informatiilor obtinute de la institutii oficiale, precum Organizatia Mondiala a Sanatatii si centrele pentru controlul si preventia bolilor din China, SUA si Europa.

- Coronavirusul aparut in decembrie intr-o piata agroalimentara din Wuhan, un oras din centrul Chinei, a facut 41 de morti in tara, iar numarul persoanelor contaminate a crescut la 1.287, au precizat sambata autoritatile locale. In strainatate, al doilea caz de coronavirus a fost confirmat in…

- Vacanta de Anul Nou Chinezesc incepe vineri si va dura o saptamana. Locuitorii din Beijing se reunesc de obicei cu aceasta ocazie in numar foarte mare - uneori de ordinul sutelor de mii - in parcurile publice pentru a asista la traditionalele dansuri ale leului si dragonului.Alte evenimente…