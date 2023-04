Stiri pe aceeasi tema

- Presa chineza a aratat o simulare a unei lovituri masive de rachete asupra Taiwanului. China a anuntat luni ca a mobilizat avioane de vanatoare ce „transporta munitii reale” pentru a intreprinde „lovituri simulate” langa Taiwan, precum si port-avionul sau Shandong, informeaza AFP. „Mai multe grupuri…

- Cei ce vor sa acopere perioadele in care nu au cotizat la sistemul de pensii de stat o pot face și in acest an. Aceștia pot semna un contract de asigurare sociala cu casa de pensii și vor plati sumele corespunzatoare numarului de ani doriți. Se poate cumpara vechime in munca pana la 1 septembrie Romanii…

- Astrele anunța vești bune pentru doi dintre nativii Horoscopului. Doi nativi din Zodiac iși vor schimba destinul și vor face o schimbare a locului de munca. Ei vor avea parte de noi provocari pe sectorul finanțelor.Locul de munca este cel pentru care unele persoane ar face orice. Exista oameni care…

- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca va organiza, in luna aprilie, 134 de programe de formare profesionala pentru un numar de 1.987 persoane care beneficiaza, conform legii, de servicii de formare profesionala gratuite. Potrivit unui comunicat al ANOFM, programele de formare profesionala…

- Premierul chinez Li Keqiang a promis duminica o „reunificare pasnica” cu Taiwanul, dar si pasi hotarati pentru a impiedica independenta insulei, in timp ce Taipeiul a raspuns ca Beijingul ar trebui sa respecte angajamentul poporului taiwanez fata de democratie si libertate, transmite Reuters, informeaza…

- Parlamentul European a decis sa interzica aplicatia chineza de clipuri video TikTok pe telefoanele angajatilor, din motive de securitate, a declarat marti un oficial european, legislativul comunitar fiind cea mai recenta institutie europeana care ia aceasta masura, relateaza Reuters. Interdictia se…

- AJOFM Covasna: Doua cursuri de formare, programate pentru luna martie Doua cursuri de formare, gratuite, unul de casier și unul de agent de securitate – sunt programate sa se desfașoare in luna martie, in județul Covasna, in organizarea Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM). Cursurile…

- Parintele Justin Parvu, care și-a ispașit o parte din pedeapsa primita in lagarele din Delta Dunarii, a povestit minunea traita intr-o zi geroasa de iarna, cand toți cei arestați au fost trimiși sa culeaga stuf in apa rece ca gheața.