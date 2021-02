Experți în sănătate: „Paranoia generată de pandemie e cât se poate de reală” Pandemia de COVID-19 a adus și un val imens de informații false in online – care, la randul lor, au generat multa anxietate și o „epidemie de paranoia”, conform CNN . „Am observat ca tot mai multi oameni din viata mea, prieteni, rude, chiar si eu, au inceput sa fie loviti de tendinte paranoide”, arata Allison Hope pentru CNN. „Toti par sa fie mai iritabili, mai nervosi, mai speriati, cand vine vorba de subiecte care au putin de-a face cu pandemia. Am vorbit cu o asistenta de terapie intensiva cu sistemul imun compromis, cu o educatoare si cu sotia unui angajat in transportul public”. Cele trei… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

