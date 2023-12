Libertatea a comparat prețul total al unui coș cu aproximativ 40 de produse, de la alimente de baza la produse de igiena. Pe același coș, care costa 389,98 de lei in decembrie 2020, anul pandemiei, in prezent ar trebui sa platim 543,6 lei, in urcare cu 39,38%.Prețurile sunt ale unor produse identice, cumparate, atat in 2020, cat și acum, de la aceleași supermarketuri sau hipermarketuri din țara.Bonurile de la casa de marcat, pastrate din 2020, arata ca, intre timp, anumite produse au avut creșteri masive de prețuri, precum: cotletul de porc - de la 25 de lei la 38,49 de lei pe kilogram laptele …