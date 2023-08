Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din Cluj-Napoca vor conduce, zilele acestea, mașini de sute de cai putere. Autoturismele au fost primite in comodat pe perioada Festivalului UNTOLD de la un dealer local, scrie Ziar de Cluj. Pentru ca erau inscripționate la predare, IPJ Cluj a cerut ca autocolantele cu "Poliția" sa fie date…

- Personaje fantastice deprinse dintr-o lume magica, nimfe, șamani, acrobați internaționali, animatori, dansatori, un taram de poveste in care ești invitat sa traiești experiențe unice. Magia nu exista doar in povești sau daca exista, aceea poveste se numește UNTOLD. In fiecare vara, sute…

- Organizatorii UNTOLD au pregatit o serie de activari, cu zone de relaxare, de mancare si bauturi, o replica a unui celebru lant de restaurante va fi disponibila in festival, sesiuni de make-up, studio de tatuaje, experiente VR, scene

- Organizatorii festivalului Untold, care va avea loc la Cluj-Napoca, in perioada 3-6 august, se asteapta ca la editia din acest an sa participe peste 400.000 de persoane si ca in oras sa intre peste 80 de milioane de euro in cele patru zile ale festivalului. „Va fi cea mai frumoasa editie de pana acum,…

- Pentru cazarile din centrul Clujului, proprietarii au ajuns sa ceara tarife chiar și de 2.000 de euro. Cat costa trei nopți de cazare in Cluj-Napoca, pe perioada festivalului UNTOLD?Prețurile pentru cazare in Cluj, pe perioada in care se desfașoara festivalul, au crescut considerabil, conform anunțurilor…

- Peste 2.000 de persoane, cu varsta de peste 16 ani, sunt așteptate sa se alature echipei de voluntari pentru ediția de anul acesta a festivalului UNTOLD, care va avea loc in perioada 3 – 6 august la Cluj-Napoca. Perioada de inscriere se deruleaza intre 9 mai și 8 iunie, online, pe https://untold.com/volunteers.…