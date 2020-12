Stiri pe aceeasi tema

- Pentru romanul practic, fie singur, fie familist, Dacia ramane mașina in jurul careia iți poți organiza viața. Odata scapat de stresul cumpararii unei mașini, nici scumpa, nici austera, te poți apuca de lucrurile esențiale: sa-ți construiești o casa, sa-ți intemeiezi o familie, sa-ți organizezi o afacere…

- În octombrie cele doua uzine auto din România au avut o producție cumulata de peste 51.000 de mașini, ceva mai mica decât în octombrie 2019, dar mult peste media lunara din 2020, un an cu totul neobișnuit. Pâna acum, Dacia a produs aproximativ 212.000 de mașini în…

- Dacia a produs, in octombrie, 29.676 mașini, mai puțin fața de luna similara din 2019. In octombrie 2020, au fost produse in Romania 51.418 autoturisme, o scadere de 3.2% fata de perioada similara din 2019 respectiv 53.119 unitati. Dintre acestea 29.676 unitati au fost produse in uzina DACIA de la…

- Potrivit APIA, in luna octombrie a acestui an au fost inmatriculate, pe plan national, 14.077 de autovehicule noi (autoturisme si vehicule comerciale, autocare si speciale), cu 13,9% mai multe decat in perioada similara din 2019. Dintre acestea, 12.523 de unitati au fost autoturisme noi, a caror crestere,…

- In luna octombrie au fost inmatriculate aproape 50.000 de autovehicule noi și second hand in Romania, informeaza Asociația Producatorilor și Importatorilor de Automobile (APIA), citand datele oferite de DRPCIV. In primele 10 luni ale anului, au fost inmatriculate peste 410.000 de autovehicule.

- Un accident in care au fost implicate doua autoturisme și un TIR a avut loc marți dimineața pe DN28, intre orașul Iași și localitatea Lețcani. Patru persoane au fost ranite, iar traficul este blocat.Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane, accidentul a avut…

- Cei mai mari producatori de mașini, inclusiv constructorul roman de automobile Dacia, vor renunța treptat la motorizarile diesel incepand de la 1 ianuarie 2021, intrucat vor intra in vigoare noi norme de poluare.

- ​În perioada iulie - august 2020, au fost produse în România un numar de 59.496 autoturisme, o creștere de 9.6% fața de perioada similara din 2019, respectiv 54.282 unitați, arata datele ACAROM. Dintre aceste mașini, 33.378 au fost produse în uzina Dacia de la Mioveni și 26.118…