Stiri pe aceeasi tema

- FINAL DE CAMPANIE PENTRU PREVENIREA CYBERBULLYINGULUI SI DE CONSTIENTIZARE A VULNERABILITATILOR SI CONSECINTELOR PRIVIND INFRACTIUNEA DE VIOLAREA VIETII PRIVATEPolitia Romana prin Directia Siguranta Scolara, structura specializata in cresterea gradului de siguranta a elevilor si cadrelor didactice in…

- Jordi Alba (34 de ani) l-a anunțat pe selecționerul Luis de la Fuente și pe șefii federației spaniole ca Liga Națiunilor a fost ultima sa apariție in tricoul „Furiei Roja”. 93 de selecții și 10 goluri este cota la care s-a oprit fundașul lui Inter Miami. Liga Națiunilor caștigata in Final 4 de la Rotterdam…

- Derby pasionant la Cluj-Napoca. U Cluj și CFR Cluj au oferit un spectacol memorabil. O ploaie de goluri s-a napustit asuprea Cluj Arena. U Cluj vs CFR nu a dezamagit, suporterii celor doua echipa ofeind unul dintre cele mai frumoase meciurile ale anului, cu nu mai puțin de 7 goluri, unul mai frumos…

- Dupa o rafuiala sangeroasa intre romi, care a avut loc pe o strada a municipiului din Neamt si s-a soldat cu un mort si un barbat grav ranit, Sindicatul Europol cere demiterea sefilor Politiei Roman

- Unitatea mobila a Spitalului Clinic Militar de Urgența „Victor Popescu” Timișoara, amplasata de trei ani pe stadionul CFR din Timișoara se va inchide intr-un final, anunța prefectul Mihai Ritivoiu. Amplasamentul va fi eliberat la mijlocul lunii octombrie.

- Proiectul național care și-a propus la inceputul acestui an sa conecteze toți pilonii Ideo Ideis intr-o experiența rotunda de invațare prin arta se pregatește pentru o noua etapa. In perioada 31 iulie – 8 august, cei 20 de adolescenți selectați in urma participarii la Ideo Ideis Capsule de teatru și…

- The Romanian Football Federation (FRF) announced on Tuesday that it has applied for the organization of the Europa League final in 2026 or 2027, at the National Arena."After the success in organizing the EURO 2020 matches and the European Under-21 Championship this year, the FRF wants to continue…