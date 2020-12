Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie va introduce noi conditii de calatorie pentru cetatenii romani, incepand de la 1 ianuarie 2021, in contextul expirarii tranzitiei post-Brexit. Au fost introduse modificari in privinta documentelor si scopului deplasarilor, transmite MAE. Cetatenii romani vor putea intra in continuare…

- In cadrul unei ceremonii desfașurate in incinta Ministerului Afacerilor Externe și Integrarii Europene, ministrul de externe Aureliu Ciocoi și ambasadorul britanic, Steven Fisher, au semnat Acordul de Parteneriat Strategic, Comert și Cooperare dintre Republica Moldova și Regatul Unit al Marii Britanii…

- Incepand cu data de 1 ianuarie 2021 reglementarile europene privind „Roam like at home” nu mai sunt obligatorii pe teritoriul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (inclusiv Gibraltar), ca urmare a incheierii perioadei de tranziție dupa retragerea acestei țari din UE, anunța ANCOM.…

- Comitetul Național pentru Situatii de Urgenta a adoptat Hotararea Nr.61 prin intermediul careia s-a decis suspendarea zborurilor spre/dinspre Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord. Totodata, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord a intrat pe lista galbena pentru care se instituie…

- Inspectoratul General pentru Imigrri informeaz cu privire la punerea în aplicare începând cu data de 01 decembrie 2020 a Ordonanei de Urgen nr.2042020 privind stabilirea unor msuri de aplicare a Acordului privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii i Irlandei de Nord din Uniun...

- Camera de Comerț și Industrie a Romaniei (CCIR), ca singura organizație neguvernamentala și apolitica inclusa in Comitetul Interministerial dedicat ieșirii Marii Britanii din Uniunea Europeana, pune la dispoziția mediului de afaceri din Romania o platforma online actualizata cu cele mai recente informații…

- De ziua sa, baimareanul Mihai Morar s-a aflat la reședința Excelenței Sale, Andrew Noble, ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, unde i s-a conferit titlul de ambasador al organizației Hope and Homes for Children Romania: „Ieri, am trait cea mai fericita zi de naștere,…

- Uniunea Europeana si Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord vor continua negocierile privind relatiile comerciale post-Brexit de saptamana viitoare pana la Consiliul European din 15-16 octombrie, au declarat vineri surse diplomatice europene pentru Reuters. Runda de negocieri din aceasta…