- Președintele Maia Sandu va ține astazi un discurs la cel de-al doilea summit pentru democrație, gazduit de președintele american Joe Biden. Anunțul a fost facut de premierul Dorin Recean, astazi la ședința Guvernului. Precizam ca cea de-a doua ediție a summitului pentru democrație se desfașoara in perioada…

- Yves Saint Laurent Beauty lanseaza și in Romania programul Abuzul nu este Dragoste (Abuse is Not Love), o inițiativa globala menita sa ajute la combaterea violenței in cuplu. In contextul in care, la nivel global, aproximativ 1 din 3 femei se va confrunta cu violența din partea partenerul intim de-a…

- Președintele Joe Biden a declarat luni, la o intalnire cu presa la Casa Alba, ca Statele Unite nu vor livra Kievului, dupa tancurile grele, avioane de lupta F-16. La o intrebare pusa de jurnalist privind posibilitatea furnizarii de avioane de lupta Ucrainei, președintele american a raspuns ”scurt”:…

- Un general american a avertizat despre riscul mare de razboi cu China in 2025 - cel mai probabil in jurul Taiwanului - si a indemnat ofiterii sa fie pregatiti pentru lupta inca din acest an, relateaza AFP. „Sper ca ma insel. Instinctul imi spune ca vom lupta in 2025", scrie Michael Minihan, generalul…

- Intr-o scrisoare adresata Presedintelui Camerei Reprezentantilor, Kevin McCarthy, republican de California, Yellen a spus ca Trezoreria va suspenda noile investitii in Fondul de pensii si invaliditate din serviciul public si Fondul de beneficii pentru sanatate pentru pensionari din Serviciul Postal,…

- Pentru un observator din afara, poate parea ca acum nu este cel mai bun moment pentru Ucraina sa-și dubleze eforturile in lupta impotriva corupției , cand rachetele cad asupra orașelor și cetațenii lupta pentru viața lor.