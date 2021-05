Stiri pe aceeasi tema

- Spectacolul-concert "Acces direct... la muzica!" in regia lui Cezar Ghioca, cu Adrian Enache si Mirela Vaida, va fi prezentat in premiera pe 29 mai, de la ora 19,00, la Sala Savoy a Teatrului de Revista "Constantin Tanase", informeaza organizatorii intr-un comunicat transmis AGERPRES. …

- La Teatrul Maghiar de Stat „Csiky Gergely” Timișoara, o noua premiera așteapta intalnirea cu publicului. Este vorba de musicalul „NOUA” scris de Arthur Kopit (libret) și Maury Yeston (partitura), in varianta conceputa de regizorul Gyorfi Csaba dramaturgia fiind realizata de Kiliti Krisztian, iar din…

- Teatrul maghiar timișorean „Csiky Gergely” se redeschide pentru public cu spectacolul „Doar lejer”, pus in scena de regizorul Kedves Emoke, o premiera care va avea loc in 5 mai, de la ora 19:00, in sala Studio. Spectacolul aduce pe scena patru personaje aparent banale, dar cu povești de viațavulnerabile…

- Teatrul Maghiar de Stat "Csiky Gergely" din Timisoara isi redeschide portile pentru public, miercuri, de la ora 19,00, in Sala Studio a teatrului, odata cu premiera spectacolului "Doar lejer", regizat de Kedves Emoke. Conform unui comunicat de presa al teatrului remis marti AGERPRES, patru personaje,…

- Sambata, 20 martie, si duminica, 21 martie, de la ora 17.00, va avea premiera online un spectacol inedit al Teatrului de Stat Constanta, care imbina elemente teatrale si cinematografice: "Ziua Z" de Ionut Sociu, in regia lui Bobi Pricop.Spectacolul va fi transmis live, biletele putand fi achizitionate…

- sursa foto: Razvan Dima In 20 și 21 martie, de la ora 17.00, va avea premiera online un spectacol inedit al Teatrului de Stat Constanța, care imbina elemente teatrale și cinematografice: „Ziua Z” de Ionuț Sociu, in regia lui Bobi Pricop. Spectacolul va fi transmis live, biletele putand fi achiziționate…

- Spectacolul "Niste senzatii", dupa piesa "A raposat mama conitei" de Georges Feydeau, in regia lui Alexandru Arsinel, va fi prezentat in premiera sambata, de la ora 19,00, la Sala Savoy a Teatrului de Revista "Constantin Tanase". Potrivit unui comunicat al Teatrului de Revista "Constantin…

- Teatrul maghiar din Timișoara pregatește o noua premiera, musicalul „Noua” de Arthur Kopit (libret) și Mary Yeston (partitura), care este inspirata din celebrul film al lui Federico Fellini, „8½”. Filmul semi-autobiografic, avandu-i ca interpreți pe celebrii Claudia Cardinale și Marcello Mastroianni…