- Cumparati o masca pentru a va proteja de riscul infectiei cu coronavirus, deschideti cutia si aflati ca a fost produsa... chiar la Wuhan, în China, locul de unde a izbucnit epidemia.I s-a întâmplat Larei, angajata unei companii care lucreaza pe aeroportul Fiumicino. „M-am…

- În iunie 2013, fostul ofiter de politie Laszlo Csatary a fost acuzat ca a contribuit la moartea a 15.000 de evrei, care au fost trimisi în 1944 în lagarul de exterminare de la Auschwitz. Dupa cel de-al Doilea Razboi Mondial, Laszlo Csatary, ajuns la 98 de ani, si-a petrecut cea mai…

- Premierul Muntenegrului, Duško Markovic, a declarat ca guvernul sau ramâne deschis pentru discutii cu toate comunitatile religioase din Muntenegru. Duško Markovic a subliniat ca la adoptarea Legii privind libertatea religioasa s-au respectat toate recomandarile Comisiei de la Venetia,…

- Demonstratii in Balcani impotriva legii libertatii religioase adoptate de Parlamentul din Podgorica. Cetatenii din capitala sarba Belgrad si cei din diferite orase din Muntenegru au iesit in strada pentru a protesta impotriva masurii care prevede nationalizarea bunurilor Bisericii Ortodoxe Sarbe, exceptand…

- Un punct de cotitura în criza climatica: astfel, guvernul italian și-a botezat „decretul climatic” ce contine o serie de masuri care au ca scop pozitionarea Italiei în prima linie în lupta împotriva poluarii pentru urmatorii 15 ani, potrivit Rador care cciteaza Euronews.Un…

- Demonstranți impotriva violenței fața de femei au ieșit, sambata, pe strazile Parisului, pentru a lua atitudine fața de cifrele ingrijoratoare privind victimele acestui fenomen, in creștere fața de anul precedent, in Franța.Manifestația are loc in contextul in care luni este Ziua Internaționala impotriva…

- Veneția se confrunta cu cele mai grave inundații din ultimii 150 de ani, orașul italian fiind atacat de mai multe maree inalte. Ultima dintre acesta, inalta de 150 de centimetri, a inundat, duminica, Veneția in proporție de 70 %, a anuntat primarul orasului italian, Luigi Brugnaro, citat de DPA si Reuters.…

