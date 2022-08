Romania a pierdut aproape 3.000 de medici de familie in ultimii 20 de ani, acum, numarul acestora a ajuns la 9.700, iar cei mai mulți au peste 50 de ani, unii dintre aceștia fiind peste varsta de pensionare. Sandra Alexiu, presedintele Asociatiei Medicilor de Familie București-Ilfov, a vorbit, intr-un interviu pentru Gandul, despre ce inseamna sa fii medic de familie in Romania anului 2022, cu subfinanțare, multa birocrație și condiții de munca departe de ceea ce inseamna asistența medicala primara in alte state europene. Dr. Sandra Alexiu spulbera și miturile cu privire la salariile și la finanțarea…