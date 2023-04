Stiri pe aceeasi tema

- Comisia pentru invatamant a Camerei Deputatilor a decis, vineri, la dezbaterea proiectului legii invatamantului preuniversitar, ca elevii din invatamantul obligatoriu sa poata fi exmatriculati in situatii grave, informeaza AGERPRES . Proiectul propus de Guvern prevedea interzicerea exmatricularii prescolarilor…

- Comisia pentru invatamant a Camerei Deputatilor a decis, astazi, la dezbaterea proiectului legii invatamantului preuniversitar, ca elevii din invatamantul obligatoriu sa poata fi exmatriculati in situatii grave. Proiectul propus de Guvern prevedea interzicerea exmatricularii prescolarilor si elevilor…

- Echipa masculina de handbal CS Medgidia a disputat meciul din etapa a 11 a a turneului play off de promovare, intalnind pe teren propriu echipa de pe locul doi, CSM Sighisoara. Puternica formatie oaspete s a impus cu 26 20 12 8 , dar CS Medgidia nu s a facut de ras, a luptat foarte bine pe teren. CS…

- 150 de copii si tineri refugiati din Ucraina vor fi invitatii Teatrului Luceafarul din Iasi vineri, 7 aprilie, de la ora 14:00, la reprezentatia spectacolului Statia clovnilor, in regia Anei Craciun Lambru. Acestia sunt elevi ai Centrului Multiserviciu pentru Copii si Adolescenti Ucraineni, din cadrul…

- Deputații AUR Suceava, Dorel Acatrinei și Florin Pușcașu, i-au solicitat premierului Nicolae Ciuca sa spuna care este data exacta la care Romania va aplica noua legislație adoptata de Parlamentul European care impune calcularea unui „coș de bunuri și servicii la prețuri reale" pentru ...

- Sape senatori si sapte deputati au discutat diverse articole si amendamente ale proiectului reformei si au ajuns la un acord. Reuniti cu usile inchise, ei au discutat despre puncte ”fierbinti” ale proiectului de lege care au cauzat dezbateri intre tabara prezidentiala si Les Republicains (LR). Carierele…

- Deputații au adoptat PROIECTUL de lege care are scopul de a imbunatați cadrul normativ in domeniul securitații statului va fi imbunatațit. In acest sens, a fost modificat Codul penal, pentru combaterea riscurilor și amenințarilor, generate de acțiunile informativ subversive ale serviciilor speciale…

- Un elev de clasa a doua a fost sarbatorit opulent, la implinirea varstei de 9 ani. Parinții i-au angajat o cantareața de muzica populara, care a descins alaturi de 3 cameramani și fotografi in sala de clasa, de la Școala „Miron Costin” din Bacau.