- Terenul aferent obiectivului este situat in intravilanul orasului Constanta, B dul Aurel Vlaicu, nr. 237, Jud. Constanta. Suprafata extinderii va fi de 3.375,00 mp. Valoarea investitiei este de 13.500.000 RON exclusiv TVA. Terenul este proprietate S.C. Metro Cashamp;Carry Romania S.R.L., conform Contractului…

- Firma Tudors Capital Investments SRL doreste desfiintarea piscinei si construirea unei vile turistice S P 2 3E, cu organizare de santier si imprejmuire teren. Valoarea investitiei este de 2,5 milioane lei Recent, pe portalul Agentiei pentru Protectia Mediului Constanta, a fost publicat memoriul de prezentare…

- Deputatii au respins astazi cu 260 de voturi pentru si 16 impotriva cele trei initiative ale UDMR privind autonomia Tinutului Secuiesc. In timpul dezbaterilor, toate celelalte partide politice au subliniat ca cele trei documente incalca mai multe articole din Constitutie si aduc prejudicii statului…

- Plenul Camerei Deputaților a fost convocat pentru joi, 28 decembrie, pentru a discuta inițiativa legislativa a unor parlamentari afiliați grupului UDMR privind autonomia Ținutului Secuiesc. Președintele interimar al acestui for, social-democratul Alfred Simonis, anunța ca demersul este menit sa respinga…

- In urma cu mai bine de trei decenii, dorința de libertate a facut din Targu Mureș unul dintre primele orașe din țara care și-au ridicat vocea impotriva dictaturii. „Romani și maghiari deopotriva au fost pe baricadele Revoluției la Targu Mureș, manifestand și chiar sacrificandu-și viața pentru acest…

O noua directiva a Comisiei Europene implementeaza noi reguli pentru șoferii incepatori

- Parlamentarii sunt la un pas de limitarea fenomenului deepfake. Aceștia au dat unda verde, in comisiile de specialitate, legii care ii pedepsește pe cei care produc sau distribuie inregistrari falsificate pentru transmiterea unor mesaje in mass media sau in mediul online.

- Una din intrebarile din studiul efectuat de activiștii de la "Critical Mass" din Targu Mureș, in perioada septembrie – octombrie, in cinci școli din Targu Mureș privind modalitatea de deplasare a liceenilor se referea la faptul daca aceștia ar fi de acord sa participe la un proiect tip "Bike Bus". Intrebarea…