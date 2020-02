Există duhovnici mari şi duhovnici mici? Esentialmente, nu exista duhovnici mari si duhovnici mici. Atata vreme cat un duhovnic spovedeste, dezleaga de pacate si conduce sufletele pastoritilor/ ucenicilor spre mantuire, inseamna ca si-a facut datoria. Din acest punct de vedere, intre un preot paroh de 25 de ani si Parintele Rafail Noica (spre exemplu) nu este nici o deosebire. Acelasi har al lui Dumnezeu lucreaza prin ei. Si, totusi, chiar nu-i diferentiaza nimic? Dintre toate criteriile invocate, n (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Unul din puținii soliști romani cu voce inconfundabila, deși pare greu de crezut, Marcel Pavel implinește astazi 60 de ani. O varsta la care ii este vie perseverența de a fi tot mai bun in ceea ce face dar și increderea in sine și rabdarea ce l-a caracterizat și condus catre succes. Puțini știu, artistul…

- MESAJE de SFANTUL ANDREI Andreea iți urez sa ai o viata senina ca rasaritul de soare iar sufletul sa-ti fie curat ca neaua, scrie ziarulunirea.ro. Iți urez o zi de neuitat si un calduros La Mulți Ani! Din mici crenguțe de brad, din flori si din iubire ti-am impletit un La Mulți Ani…

- Donald Trump a spus candva in gluma ca 'el este Alesul', dar pentru unul dintre ministrii sai este evident: presedintele republican a fost ales de Dumnezeu ...la fel ca predecesorul sau democrat, Barack Obama, potrivit France Presse.'Stiti, Barack Obama nu ar fi devenit presedinte al SUA daca…

- Teatrul de Comedie prezinta vineri 29 noiembrie, ora 19.30, la Sala Studio, premiera oficiala a productiei VIZIuni-oameni-show, un spectacol de Marius Florea Vizante, scenografia si conceptul grafic Daniel Radulescu, compozitie & ilustratie muzicala Simona Strungaru, costume Marius Florea Vizante, asistent…

- ”Dumnezeu exista și numele lui e Petrunija” este o comedie inspirata dintr-un caz real ce spune povestea unei femei ce iși asuma controlul asupra propriei vieți dupa ce i se transmite in mod repetat ca nu v...

- 'Dumnezeu, Onoare si Pace', au scandat manifestantii la inceputul adunarii, dupa ce au cantat imnul national. In acest an, marsul este plasat sub lozinca 'Ia intreaga natiune sub protectia ta', un citat dintr-un cantec dedicat Fecioarei Maria, al carei cult ramane puternic in Polonia. Acest mars,…